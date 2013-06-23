Президент Палестини прийняв відставку прем'єр

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представника палестинського лідера Набіля Абу Рудейну.

Хамдалла подав прохання про відставку 20 червня. За даними ЗМІ, це сталося через розбіжності в питанні про розмежування повноважень між головою уряду і призначеними Аббасом двома віце-прем'єрами.

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Уряд на чолі з Хамдаллою було приведено до присяги 6 червня. На початку місяця прем'єр повідомив, що, за його оцінками, сформований кабінет працюватиме лише до 14 вересня, поки прихильники Аббаса з руху ФАТХ не домовляться з рухом ХАМАС про проведення нових виборів. Завданням уряду технократів мала стати підготовка президентських і парламентських виборів на Західному березі і в секторі Газа.

Хамдалла змінив на посаді голови уряду Саляма Файяда, відставку якого Аббас прийняв 13 квітня.