Після двох тижнів роботи прем’єр Палестини подав у відставку

Хамдалла був призначений на цю посаду всього два тижні тому, замінивши Салама Файяда, який подав у відставку ще у квітні.

Як повідомили в його апараті, прем’єр подав заяву про відставку президентові Палестинської національної адміністрації Махмудові Аббасу через «конфлікт навколо повноважень», без пояснень, що мається на увазі, передає Радіо Свобода.

Поки немає точної інформації про те, чи президент Аббас прийняв відставку прем’єра.

Президент призначив в уряд Хамдалли відразу двох віце-прем’єрів, із політичних і з економічних питань, як вважають оглядачі, вочевидь для того, щоб компенсувати брак політичного досвіду Рамі Хамдалли, науковця і освітянина.