Європарламент підтримав приєднання Латвії до зони євро з 1 січня
Європейський парламент підтримав рішення про приєднання Латвії до зони євро з 1 січня 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
За проект резолюції Бурхарда Бальца (група народних партій, Німеччина) проголосували 613 депутатів, проти – 67, утрималися – 29.
У документі міститься привітання народу Латвії за надзвичайні зусилля з подолання фінансової кризи. Разом з тим депутати наголосили, що країна має дотримуватися курсу реформ, посилювати національні структури управління економікою та працювати над скороченням “тіньової” економіки.
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Депутати також зазначили, що влада Латвії має докладати більше зусиль для виправлення структурних проблем на ринку праці, а також для подолання бідності.
Європарламент звернув увагу, що цінова стабільність в Латвії дуже залежить від цін на енергоресурси, більшу частину з яких країна імпортує з одного джерела.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня Єврокомісія рекомендувала Латвії приєднатися до зони євро з 1 січня 2014 року.