Європарламент підтримав приєднання Латвії до зони євро з 1 січня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За проект резолюції Бурхарда Бальца (група народних партій, Німеччина) проголосували 613 депутатів, проти – 67, утрималися – 29.

У документі міститься привітання народу Латвії за надзвичайні зусилля з подолання фінансової кризи. Разом з тим депутати наголосили, що країна має дотримуватися курсу реформ, посилювати національні структури управління економікою та працювати над скороченням “тіньової” економіки.

На тему: Єврокомісія рекомендує приєднання Латвії до зони євро з 1 січня

Депутати також зазначили, що влада Латвії має докладати більше зусиль для виправлення структурних проблем на ринку праці, а також для подолання бідності.

Європарламент звернув увагу, що цінова стабільність в Латвії дуже залежить від цін на енергоресурси, більшу частину з яких країна імпортує з одного джерела.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Єврокомісія рекомендувала Латвії приєднатися до зони євро з 1 січня 2014 року.