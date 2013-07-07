Лідер опозиції став тимчасовим прем’єром Єгипту

Про складання присяги головою перехідного уряду, повідомило РИА Новости з посиланням на єгипетське державне агентство MENA.

Церемонія принесення присяги відбулася в президентському палаці ''Аль-Іттіхадія'' в Каїрі.

На тему: Лідерів Братів-мусульман і Мурсі звинувачують у державній зраді

Колишній єгипетський дипломат, аль-Барадеї очолив МАГАТЕ в грудні 1997 року і двічі (у 2001 і 2005 роках) переобирався на цю посаду. У 2005 році аль-Барадеї одержав Нобелівську премію миру за роботу із запобігання розповсюдженню ядерної зброї і гарантуванню безпеки в галузі мирного використання атомної енергії.

На президентських виборах 2012 року кандидатура ель-Барадеї, який очолив політичну партію ''Ад-Дустур'', була висунута його прихильниками на посаду глави держави, проте він відмовився брати участь у виборчих перегонах. Під час правління поваленого президента Мухаммеда Мурсі політик був координатором найбільш впливового опозиційного об'єднання Фронту національного порятунку.

Як повідомлялося, після масових народних виступів армія Єгипту усунула від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, тимчасово припинила дію конституції і доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру на перехідний період виконувати обов'язки глави держави. Також згідно плану військових в країні мав бути створений перехідний уряд.