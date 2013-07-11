Акції протесту заблокували рух транспорту у Бразилії

19:51, 11 липня 2013
Світ
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Десятки автомагістралей заблоковано у Бразилії учасниками акцій протестів, які виступають за поліпшення умов праці і скорочення робочого дня.

У деяких містах закриті школи і магазини

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на латиноамериканські ЗМІ, організаторами протестів стали провідні профспілки країни.

Мітингувальники в одному з найбільших міст - Сан-Паулу заблокували 29 автобусних терміналів, практично паралізувавши роботу громадського транспорту.

До них приєдналися робітники і вантажники головного порту країни - міста Сантус. Основні морські ворота Бразилії залишаються паралізованими з середи, всі під'їзди до порту блоковані. Портовики виступають проти нових правил концесій для приватних портів і дозволів на діяльність - для державних.

Громадський транспорт було також паралізовано акціями протесту у містах Салвадор, Порту-Алегрі, Белу-Орізонті і ряду інших, закрито школи і багато магазинів через побоювання можливих грабежів.

Ці масові протести стали першими після хвилі суспільного обурення, викликаної у червні підвищенням ціни на проїзд у громадському транспорті і непомірними витратами країни на організацію чемпіонату світу з футболу на тлі недостатнього фінансування соціальних потреб.

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