Президент Бразилії хоче порозумітись з демонстрантами: пропонує референдум

Вона пообіцяла збільшити видатки на громадський транспорт та зосередитись на сфері освіти. Після цього президент зустрілась з регіональними мерами та губернаторами, які погодились на її пропозиції.

Попри це деякі активісти пообіцяли продовжити протести, які вважаються найсильнішими в країні за останні 20 років.

Демонстрації розпочалися як виступи проти підвищення плати на проїзд у транспорті. Учасники акцій також незадоволені корупцією та занадто високою вартістю Чемпіонату світу з футболу 2014 року.

Маяра Лонго Вівіан, лідер "Руху за безкоштовний проїзд", каже, що президент не запропонувала конкретних заходів та що "боротьба триватиме".

Ввечері 24 червня у декількох містах тривали демонстрації, хоча й менш людні, ніж минулого тижня.

За словами кореспондента ВВС у Ріо-Де-Жанейро Джулії Карнейро, рівно тиждень тому 100 тисяч людей пройшли проспектом Ріо-Бранко, тоді як у понеділок навпроти церкви Канделарія зібралися лише декілька десятків осіб.

Коли протестувальники почали ходу містом, до них долучилось більше людей, і до центральної площі міста дійшли вже декілька тисяч демонстрантів.

Прапори Бразилії та маски можна було купити прямо на вулицях, каже кореспондент.

Також сотні людей перекрили головну дорогу до бразильського порту Сантос, а у столиці Бразиліа на протест проти корупції вийшли сотні людей.

Під час акцій у центральному штаті Гояс, неподалік столиці, вбили двох жінок. Поліція повідомляє, що їх збив водій, коли жінки разом з іншими протестувальниками перегороджували дорогу.

Всього протести забрали вже чотири життя.

Голоси демократії

"Мій уряд дослухається до голосів демократії, - заявила президент країни під час зустрічі з лідерами протестного руху. - Ми маємо вчитись слухати голоси вулиці. Ми всі, без винятку, маємо розуміти ці сигнали зі смиренністю та точністю".

"Бразилія готова рухатись вперед, вона дала зрозуміти, що не хоче залишатись там, де вона є", - додала пані Руссефф.

Вона запропонувала провести референдум, щоб заснувати Установчі збори, які змінять конституцію країни, та пообіцяла, що її уряд виділить 25 мільярдів доларів для інвестицій у міські проекти мобільності й поліпшення громадського транспорту.

Президент також наголосила на потребі фіскальної відповідальності губернаторів та мерів, запропонувала жорсткіші санкції за корупцію та попередила, що насильство на вулицях не має повторитися.

ВВС Україна