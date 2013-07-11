Постпред: США проти прийняття Ірану та Сирії до Ради з прав людини ООН

21:49, 11 липня 2013
Світ
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США вважають недоречними заявки Сирії та Ірану щодо приєднання до Ради ООН з прав людини (РПЛ).

Тіла загиблих в Алеппо, Сирія

Про це повідомляють РІА Новости з посиланням на виконувачку обов'язків постпреда Сполучених Штатів при ООН Розмай Дікарло.

"Спроби цих країн вступити в Раду з прав людини вкрай недоречні, з урахуванням чинних мандатів РПЛ з розслідувань порушень прав людини на їхніх територіях", - заявила Дікарло.

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Сирія і Іран домагаються членства у так званій "Групі країн Азії" РПЛ, до якої входять 47 держав. Вони обираються більшістю голосів членів Генеральної Асамблеї ООН під час прямого таємного голосування окремо з кожної кандидатури.

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