В Ірані за співпрацю з іноземними ЗМІ заарештували 11 журналістів
13:34, 28 січня 2013Світ
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В Ірані заарештували 11 журналістів, яких звинуватили у співпраці з перськомовними іноземними ЗМІ.
З 2000 року в Ірані були закриті понад 100 газет / Фото: Rus.ruvr.ru
Як повідомляє ВВС Україна, семеро чоловіків і четверо жінок працювали на газети, тижневики й напівофіційні агентства.
Іран попередив своїх громадян, що суворо каратиме за співпрацю з перською службою BBC або «Голосом Америки», однак поки невідомо, чи будь-хто із арештованих працював також і на ці медіа.
З 2000 року в Ірані були закриті понад 100 газет, прихильних реформам, а сотні журналістів були затримані.
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