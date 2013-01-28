В Ірані за співпрацю з іноземними ЗМІ заарештували 11 журналістів

Як повідомляє ВВС Україна, семеро чоловіків і четверо жінок працювали на газети, тижневики й напівофіційні агентства.

Іран попередив своїх громадян, що суворо каратиме за співпрацю з перською службою BBC або «Голосом Америки», однак поки невідомо, чи будь-хто із арештованих працював також і на ці медіа.

З 2000 року в Ірані були закриті понад 100 газет, прихильних реформам, а сотні журналістів були затримані.