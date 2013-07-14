Супротивники гей-шлюбів у Парижі запустили в небо величезну зв`язку кульок

Супротивники одностатевих шлюбів - активісти французької громадської організації на підтримку сім`ї Printemps запустили в небо величезну зв`язку кульок з прикріпленим транспарантом під час параду, присвяченого Дню взяття Бастилії, який пройшов на Елісейських Полях в Парижі.

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Як передає РІА Новости, інцидент стався в кінці параду, коли завершився прохід військ і з вертольотів парашутисти почали здійснювати стрибки над площею Згоди. На деякому віддаленні від військовослужбовців в небо злетіла зв`язка з десятків повітряних кульок темного кольору, до яких був прикріплений великий плакат з назвою Printemps Francais.

Приблизно двома годинами раніше представники іншої організації супротивників гей-шлюбів - Manif pour tous - обсвистали кортеж президента Франції Франсуа Олланда, коли авто з главою держави їхало Єлісейськими полями до президентської трибуни.

Почесними гостями параду цього дня стали керівник ООН Пан Гі Мун і виконуючий обов`язки президента Малі Діонкунде Траоре. Участь в параді в центрі Парижа в неділю взяли понад 5 тисяч осіб.

День взяття Бастилії відзначається у Франції 14 липня. Цього дня в 1789 році, на початку Великої французької революції, було взято фортецю-в`язницю Бастилію.