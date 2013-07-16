Сирійський університет забрав у прем'єра Туреччини почесне звання

Про таке рішення сирійського університету щодо докторства Ердогана, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

У спеціальній заяві керівники університету заявили, що Ердоган втратив звання за «змову проти сирійського народу» і жорстокість при розгоні мирних мітингів в Туреччині в червні цього року.

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У вузі назвали своє рішення «посланням солідарності братньому турецькому народу», додавши, що тим самим «відкидають ворожу політику Ердогана».

Прем'єр-міністр Туреччини поки не відреагував на позбавлення його звання, отриманого в 2009 році.

Як повідомляють ЗМІ, до початку повстання у Сирії в 2011 році Ердоган і Башар Асад дружили сім'ями і навіть разом відпочивали. Але після повстання Туреччина зайняла бік повстанців.