Сирійський університет забрав у прем'єра Туреччини почесне звання
Університет сирійського міста Алеппо 16 липня вирішив забрати у прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана звання почесного доктора.
Про таке рішення сирійського університету щодо докторства Ердогана, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.
У спеціальній заяві керівники університету заявили, що Ердоган втратив звання за «змову проти сирійського народу» і жорстокість при розгоні мирних мітингів в Туреччині в червні цього року.
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У вузі назвали своє рішення «посланням солідарності братньому турецькому народу», додавши, що тим самим «відкидають ворожу політику Ердогана».
Прем'єр-міністр Туреччини поки не відреагував на позбавлення його звання, отриманого в 2009 році.
Як повідомляють ЗМІ, до початку повстання у Сирії в 2011 році Ердоган і Башар Асад дружили сім'ями і навіть разом відпочивали. Але після повстання Туреччина зайняла бік повстанців.