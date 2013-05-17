Туреччина просить США почати озброєння сирійської опозиції
09:11, 17 травня 2013Світ
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Турецький прем‘єр Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч у Вашингтоні з президентом США Бараком Обамою, на якій головним питанням була ситуація в Сирії.
Туреччина вимагає запровадити безпілотну зону над Сирією /
Фото прес-служби Білого дому
Туреччина наполягала, аби Сполучені Штати почали поставки зброї сирійській опозиції, а також вимагала оголошення беспілотної зони над Сирією, повідомляє Euronews.
Однак жодних остаточних рішень не ухвалювали, адже США хочуть бути впевненими, що зброя не потрапить до рук сирійський ісламістів.
Єдиним, що не викликає жодних заперечень в обох сторін є те, що Башар Асад має скласти свої повноваження.
Барак Обама висловив співчуття родичам загиблих внаслідок теракту в турецькому Рейханли а також привітав потепління стосунків між Туреччиною та Ізраїлем. А Ердоган підтвердив, що відвідає Палестину, хоч США виступали проти такого візиту.
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