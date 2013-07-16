Фюле їде говорити про вступ до ЄС із Сербією і асоціацію - з Косовом

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, 17-18 липня у Белграді комісар проведе зустрічі з керівництвом Сербії та привітає країну зі вступом до нової вирішальної фази її відносин з Європейським Союзом після того, як Рада ЄС 28 червня схвалила рішення про початок переговорів про вступ Сербії до ЄС.

Під час зустрічей Фюле планує обговорити з Президентом країни, членами уряду та парламенту поточну ситуацію та наступні кроки, які мають бути здійснені офіційним Белградом.

“Рішення розпочати переговори про вступ є значним досягненням для сербських лідерів і винагородою за постійні зусилля, що здійснювалися в останнє десятиліття. Ці зусилля мають бути продовжені: процес переговорів є вимогливим, і розтягується на роки”, - заявив з цього приводу Фюле.

18 липня комісар відвідає Пріштіну, де проведе низку зустрічей з лідерами країни та обговорить подальші кроки в світлі схваленого Радою ЄС 28 червня рішення про початок переговорів з Косово про стабілізацію та асоціацію.

Комісар, зокрема, планує порушити питання, як краще підготуватися до переговорів, а також питання продовження реформ, зокрема в сфері виборів, забезпечення верховенства права та в сфері торгівлі.

“Косово зробило значний крок на своєму шляху до Європейського Союзу. Я вітаю політичний консенсус в Косово щодо європейського порядку денного та співпраці із Сербією”, - зазначив з цього приводу Фюле.