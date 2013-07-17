США вимагають видати Сноудена

Про це повідомляють представники Wikileaks у мікроблозі організації в мережі Twitter.

На початку липня представники Wikileaks повідомили про те, що МЗС Ісландії отримав запит про екстрадицію Сноудена на той випадок, якщо він з'явиться на території цієї країни. Запит був переданий на розгляд МВС країни.

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Сноуден передав ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за громадянами по всьому світу. Сноуден втік із США до Гонконгу, 23 червня прибув до Москви і вже четвертий тиждень перебуває в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво", яку не може залишити, оскільки його американський паспорт анульовано.

Раніше стало відомо, що Федеральна міграційна служба РФ отримала запит екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена про отримання тимчасового притулку в Росії, і розгляне клопотання у встановлені законом терміни, передає РІА "Новости".