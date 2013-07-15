ЗМІ: У Сноудена є фотокопії схем роботи американських спецслужб

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву журналіста The Guardian Гленна Грінуолд, близького до Сноудена.

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За словами Грінуолд, Сноуден володіє фотокопіями «дуже важливих» документів, які детально описують структуру і методи роботи американських спецслужб. Ці фотокопії, додав журналіст, Сноуден зробив, щоб мати на руках докази тих відомостей, які він поширює, повідомляє Lenta.ru.

Грінуолд зазначив, що сам Сноуден не хоче публікувати ці документи, оскільки «будь-яка людина, яка їх побачить, зможе проникнути в систему стеження АНБ або навіть відтворити її». При цьому журналіст висловив думку, що фотокопії, які є у Сноудена не несуть загрози для безпеки американців, а можуть пошкодити тільки владі США.

Едвард Сноуден, який з 23 червня перебуває в транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво», планує отримати політичний притулок в Латинській Америці. 12 липня Сноуден зустрівся з правозахисниками і повідомив, що поки не може полетіти з Москви, так як «деякі країни Західної Європи та Сполучені штати Америки продемонстрували бажання діяти поза законом».