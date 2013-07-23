США продовжують переговори з Росією про видачу Сноудена

Сполучені Штати продовжують переговори з Росією про видачу Едварда Сноудена. Про це заявила представник Держдепартаменту США Дженніфер Псакі. За її словами, у Росії все ще є можливість вчинити правильно і повернути колишнього співробітника американських спецслужб на батьківщину, де він має постати перед законом.

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Сноуден продовжує перебувати в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво". Минулого тижня стало відомо, що він направив у Федеральну міграційну службу Росії прохання про надання йому тимчасового притулку.

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