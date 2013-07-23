ЗМІ: Навальний встиг «побути» і Леніним, і Манделою

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний залишиться силою, з якою потрібно рахуватися, навіть якщо його посадять у в'язницю, пише Foreign Policy.

Як вважає видання, перед винесенням вердикту 18 липня президент РФ Володимир Путін зіткнувся з дилемою: відправити харизматичного і небезпечного опозиціонера до в'язниці або відпустити його на свободу.

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У першому випадку виник би ризик «перетворення» Навального на Нельсона Манделу, у другому - на Володимира Ілліча Леніна, висловлюється думка в статті. В результаті, вважає видання, Кремлю вдалося зробити і те, й інше: опозиціонер «на день став Мадібою» (найвідоміше прізвисько Мандели), коли його засудили до п'яти років в'язниці, а вранці 20 липня звільнений з-під арешту Навальний прибув на поїзді до Москви, «як Ленін».

Тим не менш, FP вважає, що шанси Навального на перемогу у виборах мера Москви невеликі.

Крім того, FP пише про те, що перед Кремлем знову виникла дилема. Якщо Навального залишать у спокої, то він підсилить свої позиції як опозиційний лідер завдяки участі у виборах мера Москви, а якщо його кинуть у в'язницю, то це може призвести ще до великих протестів, припускає видання. Не виключено, що остаточне рішення щодо Навального ще не прийнято, додається в статті.

Газета.ру