Візит Папи Римського до Бразилії затьмарили протести, бомба і мавпи

Це його перша зарубіжна поїздка, - зазначає Ехо Москви.

Неприємності почалися як тільки понтифік приїхав до Бразилії. У церкві Сан-Паулу, в якій Франциск має намір провести месу, знайшли бомбу. Вибуховий пристрій слабкої потужності був на парковці на території храму, передає AFP. Бомбу знешкодили.

У Ріо-де-Жанейро перед урядовим палацом, під час зустрічі Папи Римського з президентом Бразилії виникли заворушення. Люди, незадоволені тим, що влада країни витратила понад півмільярда доларів на підготовку до візиту понтифіка, скандували гасла проти президента Ділми Русеф. З натовпу в поліцію полетіло каміння, хтось кинув пляшку із запальною сумішшю. За допомогою сльозогінного газу і водометів правоохоронці розігнали близько півтора тисячі демонстрантів.

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Папа Римський мандрує Бразилією не в броньованому лімузині, а звичайній малолітражці. І пересісти в більш захищену машину, незважаючи на заклики служб безпеки, відмовився. З авто теж трапився інцидент. Машина на деякий час застрягла у натовпі: водій помилився і звернув не на ту вулицю. Франциск не зніяковів і продовжив з посмішкою благословляти людей.

Тим часом у співробітників служб безпеки виникла нова турбота. Вони стежитимуть за тим, щоб у резиденцію понтифіка у Ріо-де-Жанейро не проникли дикі мавпи. Справа в тому, що будівля з усіх боків оточена тропічною рослинністю з великою кількістю цих тварин.