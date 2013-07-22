Папа Римський виступить з проповіддю на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро

Папа Римський Франциск в понеділок прибуде до Бразилії для участі у заходах Всесвітнього дня молоді - найбільшого молодіжного католицького заходу.

Візит до Бразилії стане першою зарубіжною поїздкою першого в історії понтифіка-латиноамериканця, пише РІА Новости. Поїздка покликана пробудити інтерес до церкви, насамперед, серед молоді Латинської Америки - цей регіон традиційно вважається католицьким, але в останні роки церква тут поступово втрачає позиції.

Католики в Латинській Америці складають близько 40% населення. У Бразилії в 2010 році католиками назвали себе майже 65% громадян - це куди нижче показника 1970 року, коли католиками себе вважали більше 91% бразильців.

Крім того, в церкві сподіваються, що участь понтифіка у заходах Всесвітнього дня молоді допоможе покласти край низці скандалів, пов'язаних з внутрішньоцерковного життям.

Програма Папи Франциска в Бразилії буде дуже насиченою. Очікується, що в заходах візьмуть участь 1,5-2 мільйони осіб. Найяскравішими моментами поїздки повинні стати виступ понтифіка перед молоддю на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, візит в базиліку Богоматері з Апаресиди в штаті Сан-Паулу і візит в одну з фавел - знаменитих нетрів.