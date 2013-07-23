Хезболла вважає, що ЄС несправедливо включив її до терористичного списку

У заяві з цього приводу Хезболла називає рішення Євросоюзу результатом тиску США та Ізраїлю, пише Радіо Свобода.

Білий дім привітав рішення ЄС. На думку Вашингтона, це надсилає «чіткий сигнал», що ЄС рішуче виступає проти «терористичної діяльності» Хезболли.

Серед імовірних наслідків такого рішення ЄС – заморожування активів угруповання, хоч досі незрозуміло, як ЄС планує заморожувати активи військового крила Хезболли, яке себе ніяк не відокремлює від політичного.

Як повідомляв УНІАН, вчора глави МЗС країн Євросоюзу на засіданні у Брюсселі погодилися внести до списку терористичних організацій військове крило ліванського шиїтського руху "Хезболла", що воює в Сирії на боці влади та причетне, зокрема, до минулорічного теракту у Болгарії.