Сирійські бойовики використовують близько 200 курдів як живий щит - МЗС РФ

Про це повідомляє у вівторок РІА Новости з посиланням на МЗС РФ.

"В останні дні сталося різке загострення ситуації на східній ділянці сирійсько-турецького кордону навколо населених переважно курдами сирійських міст Рас Аль-Айн і Телль-Аб'яд", - сказано в повідомленні департаменту інформації і друку МЗС Росії, розміщеному у вівторок на сайті міністерства. За даними МЗС, екстремісти "продовжують утримувати близько 200 мирних жителів, використовуючи їх у якості "живого щита".

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"У Москві найрішучішим чином засуджують звірячу жорстокість терористичного інтернаціоналу на північному сході Сирії, безчинства і знущання, які чинили екстремісти над мирним курдським населенням, не залученим до військово-політичного конфлікту, що триває у Сирії", - наголошується в повідомленні.

Арабські ЗМІ раніше повідомляли, що збройні сутички в сирійському місті Рас Аль-Айн на кордоні з Туреччиною між курдськими ополченцями та бойовиками радикальних ісламістських груп призвели до загибелі 29 людей.