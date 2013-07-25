У Сирії викрали польського фотографа

Міністр закордонних справ Польщі розпорядився створити спеціальну групу для розслідування обставин події і пошуків зниклого фотографа. До неї увійдуть польські дипломати, що працюють в країнах Близького Сходу.

За словами представників МЗС, ситуація ускладнюється тим, що Судер не повідомив владі про намір поїхати до Сирії. Польська влада останні два роки відраджує своїм громадянам відвідувати цю країну.

Reuters з посиланням на сирійських опозиційних активістів повідомляє, що Судер викрали бойовики-ісламісти. Його забрали з редакції опозиційного ЗМІ, розташованої в місті Саракиб, який контролюють повстанці. Нападники також побили співробітника редакції та викрали звідти гроші та комп'ютери.

Судер приїхав до Сирії один за завданням польського фотоагентства Studio Melon.

За оцінками Комітету із захисту журналістів, на сьогодні Сирія - найнебезпечніше у світі місцем для представників цієї професії, зауважує Лента.ру. За 2012 рік у країні було вбито 39 і викрадений 21 працівник ЗМІ.