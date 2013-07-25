Кількість загиблих у Сирії перевищила 100 тисяч осіб - генсек ООН

Про це заявив сьогодні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, передає РІА Новости.

"У Сирії понад 100 тисяч осіб загинули", - сказав Пан Гі Мун, закликавши покласти край військовим і насильницьких дій обох сторін конфлікту.

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При цьому Пан Гі Мун закликав скликати запропоновану США і Росією конференцію з сирійського врегулювання в Женеві якомога швидше.

"Мій спецпредставник з Сирії Лахдар Брахімі і я не пошкодуємо зусиль для цього", - сказав Пан Гі Мун.