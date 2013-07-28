Китайським кондитерам заборонили доставку тістечок на безпілотниках

Компанія з виробництва солодощів Incake, яка розташована в Шанхаї, закупила три безпілотники, щоб здійснювати замовлення з особливо урочистих нагод. Безпілотники діаметром один метр оснащені п'ятьма пропелерами і двома камерами і можуть літати на висоті до 100 метрів, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Shanghai Daily.

Представник компанії Мен Руфенг (Men Ruifeng) повідомив, що компанія використовувала безпілотники тільки на замовлення пар, які відзначають річницю або інші урочисті події. Вартість одного такого замовлення становила понад 300 доларів.

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Компанії довелося зупинити незвичайний сервіс через побоювання, що навантажені тортами безпілотники можуть впасти й поранити мешканців міста. До того ж у кондитерській не було дозволу від цивільної авіації на використання дронів.