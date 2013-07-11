Американці вперше в історії посадили безпілотник на авіаносець (відео)

Про посадку безпілотника на палубу корабля йдеться в прес-релізі військово-морських сил США.

Посадка була проведена на палубу авіаносця "George HW Bush", який знаходився в Атлантичному океані недалеко від узбережжя штату Вірджинія, передає РІА Новости.

"Удосконалення та впровадження нових технологій, як, наприклад, X-47B і наступні за ним, дозволять авіаносцям зберегти свою роль протягом усього 50-річного терміну служби", - заявив міністр ВМС США Рей Мебас.

У травні 2013 року цей БПЛА здійснив перший зліт за допомогою парової катапульти авіаносця, а потім здійснив дев'ять прольотів з торканням палуби, які імітували дії при посадці.

Американське командування оцінює перспективи розміщення безпілотників на авіаносцях, як захід, що виводить на новий рівень бойові можливості всього виду військ.

Апарат X-47B розроблений з використанням стелс-технології і призначений для широкого спектру операцій: від проведення пошукових і розвідувальних операцій до нанесення ударів по противнику. Очікується, що серійні зразки почнуть надходити на озброєння ВМС США у 2018 році.