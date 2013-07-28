МЗС: У ДТП у Білорусі загинули чотири українці, ще 9 постраждали
Внаслідок ДТП у Білорусі, яка сталася сьогодні вранці поблизу с. Бабичі Оршанського району, Вітебської області на 173 км автодороги Орша-Могильов, загинули чотири громадянини України.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України за даними Посольства України у Республіці Білорусь.
Внаслідок зіткнення загинули 4 громадянини України (троє - на місці, один помер у лікарні), і ще 9 українців потрапили до лікарні міста Орш із травмами різного ступеня тяжкості, сказано в повідомленні.
На тему: ДТП у Криму: семеро українців і двоє росіян одержали травми
Для надання консульсько-правової допомоги громадянам України на місце аварії виїхав співробітник консульського відділу Посольства України в Республіці Білорусь. Особи трьох загиблих на місці ДТП громадян України на даний час встановлюються, всіх інших - ідентифіковано.
Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Білорусі та Департаменті консульської служби МЗС України.