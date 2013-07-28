МЗС: У ДТП у Білорусі загинули чотири українці, ще 9 постраждали

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України за даними Посольства України у Республіці Білорусь.

Внаслідок зіткнення загинули 4 громадянини України (троє - на місці, один помер у лікарні), і ще 9 українців потрапили до лікарні міста Орш із травмами різного ступеня тяжкості, сказано в повідомленні.

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Для надання консульсько-правової допомоги громадянам України на місце аварії виїхав співробітник консульського відділу Посольства України в Республіці Білорусь. Особи трьох загиблих на місці ДТП громадян України на даний час встановлюються, всіх інших - ідентифіковано.

Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Білорусі та Департаменті консульської служби МЗС України.