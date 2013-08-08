ЗМІ: У справі про теракт в Бостоні висунули звинувачення казахським студентам

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на американські ЗМІ.

Азамат Тажаяков і Діас Кадирбаєв були затримані ще на початку травня. За даними ФБР, вони намагалися знищити докази в кімнаті їхнього товариша Джохара Царнаєва, одного з передбачуваних виконавців теракту.

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Брати Тамерлан та Джохар Царнаєви звинувачуються в організації теракту на марафоні в Бостоні 15 квітня. Тоді загинули три людини, понад 200 були поранені. Джохар був затриманий 20 квітня, пізніше йому були пред'явлені звинувачення. Тамерлан 19 квітня помер від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.