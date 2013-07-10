Джохар Царнаєв не визнав провини за жодним пунктом звинувачення

Про це повідомляє РІА Новости.

Раніше сьогодні Джохара Царнаєва привезли до суду в Бостоні під посиленою охороною.

Нагадаємо, два вибухи пролунали в Бостоні під час міжнародного марафону 15 квітня. У причетності до організації теракту, крім 19-річного Царнаєва, підозрюється його старший брат Тамерлан, який загинув у перестрілці з поліцією. Інструкцію з виготовлення бомби вони скачали з інтернету, звідки вони також брали публікації і відозви прихильників джихаду, сказано в обвинувальному висновку.