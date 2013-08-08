Повз Землю завтра пролетить астероїд розміром до 19 метрів

Знайдений нещодавно астероїд 2013 PS13, діаметр якого оцінюється в 5-19 метрів, в п'ятницю пройде майже на рівній відстані між Землею і Місяцем, йдеться в повідомленні Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

На тему: До Землі наближається астероїд діаметром 3 км

Новий космічний об'єкт першими виявили співробітники іспанської обсерваторії Ла Сагра в провінції Гранада в середу, 7 серпня, потім це відкриття підтвердили їх колеги у Великобританії, Франції та США, повідомляє РІА Новости.

Розрахунки показали, що це небесне тіло має розмір від 5 до 19 метрів - для порівняння, розмір Челябінського метеороіда до падіння становив близько 18 метрів. У 05.23 за Гринвічем 9 серпня цей астероїд пролетить приблизно в 203,7 тисячі кілометрів від Землі, що складає 0,53 середнього радіусу місячної орбіти.

Вранці в неділю, 4 серпня, з Землею розминувся великий астероїд, що отримав позначення 2013 PJ10, його діаметр оцінювався в 31-70 метрів. Астероїд пролетів в 371,4 тисячі кілометрів від Землі, або 0,96 середнього радіусу місячної орбіти.