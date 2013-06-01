До Землі наближається астероїд діаметром 3 км

Між нашою планетою і небесним тілом нині 6 млн км, це в 15 разів далі Місяця, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Вчені виключили можливість зіткнення. Та все ж астероїд підніс сюрприз астрономам, він виявився подвійним, тобто має супутник. За словами дослідників, переконатися в цьому вночі зможуть власники телескопів.