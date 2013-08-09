ЗМІ: Держдума узаконить табори для мігрантів, які опозиція назвала концентраційними

Про це розповів голова комітету Держдуми з праці і соцполітики Андрій Ісаєв.

«Ми будемо прагнути до того, щоб не затягувати з вирішенням цього питання», - розповів депутат газеті «Известия».

За словами Ісаєва, статус наметових депортаційних таборів може бути прописаний в законодавстві восени. Зокрема, мігрантам пропонують надати можливість добровільно працювати.

«Потрібно продумати, яку роботу можна їм дати. Напевно, досить важко буде надати їм можливість робити щось всередині пункту, хоча і це можливо. Швидше за все, їм варто доручити благоустрій або озеленення території. Можливо, їх буде забирати спеціальний автобус і везти на місце роботи під охороною поліції і ФМС. Якщо мігрант вирішить втекти, його може чекати додаткова відповідальність або штраф», - поділився планами депутат.

У законі, за словами парламентарія, також варто прописати механізм оплати відправки нелегалів на батьківщину.

Зараз же табір для нелегалів у Москві, за твердженням правозахисників, не має правового статусу.

7 серпня комітет «Громадянське сприяння» звернувся в СК і Генпрокуратуру Росії з заявою про те, що табір у Гальянові організований незаконно.

А відомий опозиціонер Едуард Лимонов заявив, що в Москві фактично організований концентраційний табір, який у майбутньому може поповнитися не тільки мігрантами, але й опозиційно налаштованими росіянами.