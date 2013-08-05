У Росії можуть дозволити прописуватися на дачі, але тільки росіянам

"Прописувати" на дачах будуть тільки громадян Росії, введення такого обмеження в якості одніє з умов отримання постійної реєстрації на садових і дачних ділянках розглянуть уряд і Дума.

Про це повідомив прем'єр РФ Дмитро Медведєв у своєму відеоблозі. За словами Медведєва, багатьох хвилює, чи не відкриє це лазівку для нелегальних мігрантів і чи не виникнуть "гумові дачі", за аналогією з "гумовими квартирами", пише РІА Новости.

"Нагадаю, що, в принципі, йдеться про постійну реєстрацію. Для того, щоб її отримати необхідно пройти досить складну процедуру у Федеральній міграційній службі, її ніхто не відміняв, і представити досить серйозний набір документів. Все це, сподіваюся, знизить ризик фіктивної реєстрації, і в цьому випадку будуть дотримуватися всі правила", - сказав Медведєв.

"Крім того, є думка, яку висловлювали експерти, які працюють при уряді, щоб реєструвати за таким місцем проживання, на садовій або дачній ділянці, тільки громадян нашої країни, громадян Росії, і в цьому випадку ці ризики будуть зведені до мінімуму. Подібну пропозицію ми обов'язково розглянемо, і депутати теж", - пообіцяв глава російського уряду.