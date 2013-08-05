Російські панки: реакція на наругу американців над прапором РФ занадто різка

Бас-гітарист Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерті в Одесі поглумився над російським прапором. Команді було відмовлено у виступі на фестивалі KUBANA на російському узбережжі Чорного моря, а рок-музиканти залишили російську територію за приписом влади. За фактом наруги над прапором порушено кримінальну справу. За це в Росії передбачена кримінальна відповідальність - до року позбавлення волі, повідомляє РІА Новости.

Пізніше, у понеділок, 5 серпня, громадська організація "Молода гвардія Єдиної Росії" через свій сайт закликала власників російських телеканалів і радіостанцій до відмови від трансляції музики і кліпів Bloodhound Gang, а бізнес - до припинення продажу їх записів.

За словами Іванова, лідера групи "Наїв", яка стала хедлайнером другого дня фестивалю KUBANA замість Bloodhound Gang, він "не великий шанувальник Bloodhound Gang - багато чого з того, що вони роблять на сцені, сумнівно".

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"І в першу чергу, не в сенсі музики і текстів, а в сенсі їхньої поведінки - вони поводяться доволі шокувально, образливо. В інциденті з прапором вони переборщили - такі речі виправдані, якщо це політичне послання. Тут же хлопці просто люблять глумитися над усім і отримувати за рахунок цього увагу, а тут вони помилилися, перегнули палицю, не подумали про те, що вони роблять. Але за це їх стратити, позбавляти права на в'їзд в країну або судити - це занадто. Тим більше, якщо вони розкаялися і вибачилися. Можливо, їх можна пробачити?", - сказав музикант.

Крім того, він зазначив, що в Росії будь-яку ситуацію люблять довести до крайнощів.

"Тепер хочуть заборонити їм в'їзд до Росії. Я ще чув, що хочуть заборонити в'їзд в нашу країну не тільки музикантам Bloodhound Gang, а й їхнім родичам, хоча я не думаю, що вони особливо сюди прагнуть. Я пропоную заборонити заразом і в'їзд до нас їхнім сусідам, можна навіть не обмежуватися однією вулицею: вулиця - це дурниця, так що давайте заборонимо жителям міст, де живуть музиканти, а, може бути, взагалі всім жителям США?", - сказав Іванов.

Лідер панк-рок гурту "Таргани!" Дмитро "Сід" Спірін взагалі заявив, що проти державних кордонів, гербів і прапорів, так що вчинок Bloodhound Gang його жодною мірою не зачепив.

"Я намагаюся слідувати світогляду, який в принципі не сприймає поділ людей на раси, нації і держави. Я себе відчуваю людиною світу, громадянином планети Земля, і для мене всі такі атрибути, як прапори, гімни і герби, не є символом гордості, а символом штучного роз'єднання людей. Людству в XXI столітті це все ні до чого, та хоча б тому, що призводить до сутичок - чим менше прапорів на Землі, там менше воєн. І ображеним я себе не відчуваю. А в чому Bloodhound Gang зробили помилку, так це в тому, що, грубо кажучи, пересуваючись в переповненому тролейбусі, потрібно стежити за тим, щоб не наступити на ногу якій-небудь сварливій бабусі, щоб не виникло скандалу", - сказав Спірін.

На його думку, Bloodhound Gang можна зрозуміти: "в угарі рок-концерту ні про що таке не думаєш, тому робиш те, що робиш, і як воно виходить, так і виходить".

"Зараз у нас можна заборонити показувати які-завгодно кліпи на якому завгодно телебаченні. Для всіх, кому цікаві кліпи Bloodhound Gang, ця заборонна міра просто залишиться непоміченою, оскільки жоден сучасний росіянин кліпи по телевізору вже давним-давно не дивиться", - розповів він.

Музикант зазначив, що "незрозуміло, як нашим законодавцям вдається бути такими нездібними людьми".

"У них достатньо коштів, щоб обкластися з усіх боків радниками і консультантами, які говорили б їм: "не робіть цього! Подивіться на історію: все, що коли-небудь забороняли, тієї ж миті ставало більш бажаним". Сто тисяч прикладів є цього - останній з них сидить у в'язниці вже рік: ніхто не знав Pussy Riot, а тепер знають усі у всьому світі, тому що їх вирішили посадити. Те ж саме буде і з Bloodhound Gang", - вважає Спірін.