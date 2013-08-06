СБУ заборонила в’їзд в Україну басисту Bloodhound Gang

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"На користь забезпечення безпеки України, керуючись статтею 13 закону України про правовий статус іноземців і осіб без громадянства, СБУ ухвалено рішення про заборону в'їзду на територію України строком на 5 років громадянину США Джареду Хасселхоффу", - заявили в прес-центрі СБУ.

На тему: Депутати «Свободи» вимагають заборонити в'їзд музикантові, який скоїв наругу над прапором України

Як повідомляв УНІАН, бас-гітарист групи Bloodhound Gang Хасселхофф під час виступу в Києві 30 липня вчинив дії, які були розцінені як наруга над державним прапором.

Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги американськими музикантами над державним прапором України - за ч. 1 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство») і ч. 1 статті 338 ККУ («Наруга над державними символами»).

У Міністерстві закордонних справ України назвали неприйнятними дії американської групи. «Подібним діям, пов'язаним із наругою над державними символами, немає виправдання жодними так званими «епатажами»», - наголосили в МЗС.

У Посольстві США в Україні заявили, що вважають зухвалою і образливою наругу над національними символами музикантами групи Bloodhound Gang.