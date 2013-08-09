Уряд Чехії пішов у відставку

Уряд Руснока в середу на засіданні Палати депутатів парламенту Чехії не отримав вотуму довіри. ЗМІ повідомляли, що прем'єр у вівторок (13 серпня) подасть у відставку.

На тему: У Чехії зміняться і уряд, і парламент

"Саме так, як я і говорив раніше в Палаті депутатів, сьогодні на засіданні уряду ми прийняли рішення піти у відставку. Я попросив канцелярію президента, щоб пан президент прийняв мене для офіційного вручення прохання про відставку. Мені було призначено на вівторок (13 серпня), опівдні", - сказав Руснок, слова якого цитує РІА «Новости» з посиланням на чеське агентство ЧТК.

За його словами, всі члени уряду продовжують виконувати свої обов'язки. Руснок зазначив, що "уряд продовжуватиме працювати і після саморозпуску Палати депутатів до дострокових виборів".

Як очікується, парламент Чехії 16 серпня почне обговорення питання про саморозпуск Палати депутатів. У разі, якщо парламентарії проголосують за дострокове припинення повноважень, Палату депутатів розпускає президент Чехії.

Згідно з чинною Конституцією, глава держави після розпуску парламенту оголошує дату дострокових виборів. Чеські політики вважають, що дострокові парламентські вибори могли б відбутися вже наприкінці жовтня цього року. У цьому випадку новий парламент зміг би вчасно затвердити бюджет на 2014 рік.