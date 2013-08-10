Банк для жінок отримає для початку 10 млрд. рупій
04:11, 10 серпня 2013Світ
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Уряд Індії схвалив створення першого в країні банку для жінок.
Як повідомляє Газета.ру з посиланням на The Wall Street Journal, банк під назвою Bharatiya Mahila Bank Ltd. базуватиметься в Нью-Делі й одержить початкове фінансування у розмірі 10 млрд рупій (164 млн. доларів) від уряду, пояснив один із чиновників Мінфіну.
На думку уряду Індії, подібна організація зможе надати велику кількість робочих місць і позик для жіночого населення країни.
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