Парламент Чехії може саморозпуститись уже у вівторок

Голосування з питання про саморозпуск Палати депутатів парламенту Чехії відбудеться у вівторок, 20 серпня, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Чеське телебачення.

Сьогодні депутати внесли це питання до порядку денного позачергової сесії парламенту. За пропозицією керівника парламентської фракції правої партії ТОР 09 Петра Газдика оголошено перерву до 20 серпня. За це рішення проголосували 108 парламентаріїв, проти - 28, всього в Палаті депутатів 200 народних обранців. "Роботу позачергової сесії буде відновлено 20 серпня о 14-й годині", - повідомила спікер нижньої палати Мирослава Немцова.

Одним із головних каталізаторів на чеській політичній сцені стало призначення Президентом Чехії Мілошем Земаном нового прем'єр-міністра Іржі Руснока, кабінет якого не одержав 7 серпня вотуму довіри парламенту. Крім того, стало очевидно, що колишня правляча урядова коаліція трьох правих партій вже не має 101 голосу, тобто більшості в парламенті.

Пропозиція скликати спеціальну сесію парламенту і проголосувати за саморозпуск і дострокове припинення депутатських повноважень підтримують фракції Чеської соціал-демократичної партії (54 мандати), Комуністичної партії Чехії і Моравії (26 мандатів), правої партії ТОР 09 (42 мандати), а також частина парламентаріїв від партії "Справи громадські".

Для ухвалення рішення про саморозпуск необхідно 120 голосів депутатів. У разі, якщо парламентарії проголосують за дострокове припинення повноважень, Палату депутатів розпускає Президент Чехії. Згідно здіючою Конституцією глава держави після розпуску парламенту оголошує дату дострокових виборів. У п'ятницю в інтерв'ю газеті Halo noviny Мілош Земан заявив, що готовий призначити дострокові вибори в Палату депутатів чеського парламенту на 25-26 жовтня. В цьому випадку новий парламент зміг би вчасно затвердити бюджет на 2014 рік.