Нова Зеландія стала 14 країною в світі, де дозволили одностатеві шлюби
08:22, 19 серпня 2013Світ
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Очікується, що сьогодні новим правом скористаються кілька десятків пар.
Одностатеві шлюби тепер дозволені в Новій Зеландії / Фото: Webtelek.com
Нова Зеландія стала 14 країною в світі і першою країною в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де одностатеві пари офіційно можуть укласти шлюб, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.
У середині квітня цього року новозеландські парламентарії проголосували за прийняття законопроекту, що дозволяє одностатеві шлюби. Очікується, що в понеділок новим правом скористаються кілька десятків пар.
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До 1986 року законодавство Нової Зеландії передбачало кримінальну відповідальність за гомосексуальні стосунки, з 2005 року в країні діяв цивільний інститут одностатевих союзів.
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