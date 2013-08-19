Нова Зеландія стала 14 країною в світі, де дозволили одностатеві шлюби

Нова Зеландія стала 14 країною в світі і першою країною в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де одностатеві пари офіційно можуть укласти шлюб, повідомляє РІА Новости з посиланням на АР.

У середині квітня цього року новозеландські парламентарії проголосували за прийняття законопроекту, що дозволяє одностатеві шлюби. Очікується, що в понеділок новим правом скористаються кілька десятків пар.

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До 1986 року законодавство Нової Зеландії передбачало кримінальну відповідальність за гомосексуальні стосунки, з 2005 року в країні діяв цивільний інститут одностатевих союзів.