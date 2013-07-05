Парламент Коста-Ріки випадково дозволив одностатеві шлюби для молоді

Скандальне рішення прийняли під виглядом поправки до закону про молодь, що регулює соціальні питання і шлюб у віковій категорії 15-35 років. Консерватори в парламенті проголосували за поправку, не читаючи її, пише Latintimes.

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Представники консерваторів відразу ж звернулися до президента Коста-Ріки Лаури Чінчільї з вимогою ветувати цей закон. Але президент відмовилася це робити.

Як показують останні соцопитування, 73% жителів країни проти одностатевих шлюбів.