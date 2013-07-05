Парламент Коста-Ріки випадково дозволив одностатеві шлюби для молоді
17:12, 05 липня 2013Світ
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Парламент Коста-Ріки схвалив укладання одностатевих шлюбів у віковій групі від 15 до 35 років, через що розгорівся скандал, оскільки голосуючи за це рішення, консерватори не знали, за що голосують.
У Коста-Ріці дозволили одностатеві шлюби / Фото: obozrevatel.com
Скандальне рішення прийняли під виглядом поправки до закону про молодь, що регулює соціальні питання і шлюб у віковій категорії 15-35 років. Консерватори в парламенті проголосували за поправку, не читаючи її, пише Latintimes.
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Представники консерваторів відразу ж звернулися до президента Коста-Ріки Лаури Чінчільї з вимогою ветувати цей закон. Але президент відмовилася це робити.
Як показують останні соцопитування, 73% жителів країни проти одностатевих шлюбів.
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