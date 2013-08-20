У Єгипті помилково розстріляли журналіста

За інформацією Reuters, військові відкрили вогонь по автомобілю керівника представництва "Аль-Ахрам" в провінції Бухейра Таміра Абдельрауфа.

Причиною для обстрілу автомашини став її різкий розворот перед КПП. В результаті інциденту Абдельрауф був убитий, а його пасажир - журналіст іншого видання - отримав поранення.

За словами представників сил безпеки Єгипту, вогонь відкрили помилково, оскільки комендантська година на працівників преси не поширюється, зауважує РІА "Новости".