У Єгипті помилково розстріляли журналіста
01:23, 20 серпня 2013Світ
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Співробітники сил безпеки Єгипту на КПП міста Даманхур на півночі країни помилково застрелили журналіста газети "Аль-Ахрам".
За інформацією Reuters, військові відкрили вогонь по автомобілю керівника представництва "Аль-Ахрам" в провінції Бухейра Таміра Абдельрауфа.
Причиною для обстрілу автомашини став її різкий розворот перед КПП. В результаті інциденту Абдельрауф був убитий, а його пасажир - журналіст іншого видання - отримав поранення.
За словами представників сил безпеки Єгипту, вогонь відкрили помилково, оскільки комендантська година на працівників преси не поширюється, зауважує РІА "Новости".
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