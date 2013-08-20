Від Guardian вимагають знищити матеріали, отримані від Сноудена

Про це повідомляє Франс Прес з посиланням на заяву головного редактора Guardian Алана Ресбріджер.

Як повідомив Ресбріджер, йому кілька разів дзвонили "дуже серйозні урядові чиновники, які заявляли, що діють в інтересах прем'єр-міністра". Після цих дзвінків у редактора відбулися дві зустрічі з представниками британської влади, на яких ті зажадали "повернення або знищення всіх матеріалів", які газета отримала від Сноудена. За словами Ресбріджер, у разі незгоди чиновники погрожували йому судом.

За інформацією Associated Press, Ресбріджер заявив також про недавнє знищенні кількох жорстких дисків з комп'ютерів газети Guardian, нібито здійснене під контролем британських спецслужб.

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Не називаючи точної дати, головний редактор видання повідомив, що двоє агентів британського Центру урядового зв'язку (GCHQ), який займається електронною розвідкою, проконтролювали знищення носіїв інформації в лондонському офісі видання. За припущенням Ресбріджер, таким чином влада країни намагалися знищити відомості, які могли б потрапити в руки "китайських спецагентів". "Це було одним з найбожевільніших моментів у довгій історії Guardian", - заявив він.

Минулого понеділка, зауважує РІА Новости, журналіст газети Guardian Гленн Грінвальд, який контактує з Едвардом Сноуденом, заявив про намір більш "агресивно" підходити до питання публікації нових матеріалів від екс-співробітника ЦРУ після того, як влада Британії затримали в аеропорту Хітроу його друга Девіда Міранду.

Журналіст зазначив, що в його розпорядженні є безліч документів про програми стеження британських спецслужб, і він має намір оприлюднити матеріали, що висвітлюють діяльність спецслужб у Британії.