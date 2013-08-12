ЗМІ: За інформацією Сноудена, у Києві є сервер системи стеження США

У презентації є карта знаходження 700 серверів глобальної системи тотального стеження за будь-якими користувачами інтернету під назвою XKeyscore.

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Ці сервери розташовані в 150 країнах світу, в тому числі в Москві, Києві і навіть у Пекіні, повідомляють Ведомости.

Що дає така система аналітикам спецслужб, Сноуден розповідав Guardian: «Я, сидячи за своїм столом, можу підглядати переписку кого завгодно - від вас або вашого бухгалтера до федерального судді або навіть президента, якщо у мене є його особиста скринька електронної пошти».

Американська влада заперечує звинувачення Сноудена. «Він бреше. У нього не було можливості робити те, про що він говорить», - заявляв тоді голова комітету з розвідки палати представників, республіканець Майк Роджерс.

Однак, згідно презентації NSA, XKeyscore дозволяє отримати інформацію про електронне листування, завантажені або відправлені через інтернет файли, інформацію веб-перегляду в інтернеті, всієї активності в інстант-месенджерах - у тому числі список друзів та листування з ними, а також інформацію з телефонної книги мобільних користувачів.

Система дозволяє стежити за всім трафіком користувача після того, як його ідентифікували в інтернеті, в тому числі для тих комп'ютерних програм, про існування яких у NSA ще не знають. За допомогою XKeyscore вдалося знешкодити 300 терористів, повідомляє презентація.