Політологи про Путіна, Медведєва, ”real politiс” і Тимошенко

Українські політичні експерти вважають, що українсько-російські відносини суттєво не зміняться у разі обрання Дмитра МЕДВЕДЄВА Президентом Росії.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведені Центром досліджень політичних цінностей. (УНІАН: Президент Росії Володимир ПУТІН підтримав кандидатуру першого віце-прем`єра РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА як кандидата на пост Президента Росії).

Зокрема, на думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, „українсько-російські відносини суттєво не зміняться хоча б тому, що Президент МЕДВЕДЄВ при національному лідерові ПУТІНУ – це своєрідний зіц-президент, або таке собі регентство при продовженні реальної, хоча і не формалізованої, влади Володимира ПУТІНА”.

Як вважає експерт, “з обранням МЕДВЕДЄВА ПУТІН вирішує проблему не просто наступника, але й наступництва у владі. І це наступництво в той чи інший спосіб буде і наступництвом російської зовнішньої політики в українському напрямку. Суттєво щось змінити формат російсько-українських відносин буде дуже важко. Влада в Росії збережеться за колективним ПУТІНИМ”.

У свою чергу професор політології Олексій ГАРАНЬ також висловив думку, що „радикальних змін не відбудеться, оскільки МЕДВЕДЄВ і близький дуже до ПУТІНА, і займає керівні посади в “Газпромі”. Політолог вважає, що російська політика буде лишатись достатньо жорсткою в економічному плані, але “вони не будуть робити ставку на одну політичну силу, як це було в 2004 році, російська сторона буде виходити з «real politiс», зокрема з того, хто перебуває при владі”.

Також директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ вважає, що Д.МЕДВЕДЄВ значною мірою не змінюватиме курс (внутрішньополітичний, зовнішньополітичний), який був вироблений останніми роками. “Коректувань не буде рік-два з тієї простої причини, що МЕДВЕДЄВ не просто йшов цим курсом, він один із співавторів російської державної політики”, - сказав В.КОРНІЛОВ.

Водночас директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ висловив переконання, що важливішим є питання, яке місце займе В.ПУТІН. “Якщо він займає місце прем`єр-міністра, то це означає, що центр політичного впливу зсувається з Кремля в Білий Дім. І це дуже важливо для російсько-українських відносин, тому що в цьому випадку тандем двох Президентів «ЮЩЕНКО-ПУТІН» може змінитися тандемом двох прем`єрів «ТИМОШЕНКО-ПУТІН». І у ТИМОШЕНКО більше шансів порозумітися з ПУТІНИМ, ніж у ЮЩЕНКА, незважаючи на те, що вона неодноразово виступала з достатньо жорсткими антиросійськими заявами. Все вирішиться тоді, коли визначить своє майбутнє місце нинішній Президент Росії”, - вважає український експерт.