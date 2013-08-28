УЄФА заборонив приносити в жертву тварин на стадіонах
УЄФА попередив карагандинський футбольний клуб «Шахтар» про неприпустимість жертвоприношень на стадіонах.
Як повідомляє сайт видання The Guardian, директор зі змагань УЄФА Джорджо Маркетті направив на адресу «Шахтаря» лист, в якому пригрозив санкціями у разі нових жертвоприношень.
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Маркетті написав, що деякі ритуали та звичаї можуть бути вкорінені у свідомості людей, але це не означає, що вони повинні мати відношення до футболу. «Жертвопринесення на полі чи на стадіоні абсолютно недоречні і неприпустимі», - підсумував директор УЄФА, повідомляє Lenta.ru.
Попередження «Шахтарю» УЄФА виніс через кілька днів після звернення організації «Люди за етичне поводження з тваринами» (PETA) з вимогою заборонити ритуальні вбивства тварин на футбольних стадіонах.
Звернення PETA з'явилося після того, як стало відомо, що перед відбірковою грою Ліги чемпіонів із шотландським «Селтіком» на стадіоні в Астані в жертву був принесений баран. Гра, що відбулася 20 вересня, завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.
Перед матчем у у наставника «Шахтаря» Віктора Кумикова запитали, чи збираються гравці і тренери команди знову принести в жертву барана. Кумиков відповів: «Можливо, так». На питання, де казахи збираються взяти вівцю, тренер заявив, що в Шотландії їх багато, тому труднощів з цим не виникне.
Матч-відповідь пройде ввечері 28 серпня в Глазго. Якщо гра завершиться з вигідним для карагандинців рахунком, то «Шахтар» стане першою командою з Казахстану, яка пробилася у груповий турнір Ліги чемпіонів.