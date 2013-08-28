УЄФА заборонив приносити в жертву тварин на стадіонах

Як повідомляє сайт видання The Guardian, директор зі змагань УЄФА Джорджо Маркетті направив на адресу «Шахтаря» лист, в якому пригрозив санкціями у разі нових жертвоприношень.

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Маркетті написав, що деякі ритуали та звичаї можуть бути вкорінені у свідомості людей, але це не означає, що вони повинні мати відношення до футболу. «Жертвопринесення на полі чи на стадіоні абсолютно недоречні і неприпустимі», - підсумував директор УЄФА, повідомляє Lenta.ru.

Попередження «Шахтарю» УЄФА виніс через кілька днів після звернення організації «Люди за етичне поводження з тваринами» (PETA) з вимогою заборонити ритуальні вбивства тварин на футбольних стадіонах.

Звернення PETA з'явилося після того, як стало відомо, що перед відбірковою грою Ліги чемпіонів із шотландським «Селтіком» на стадіоні в Астані в жертву був принесений баран. Гра, що відбулася 20 вересня, завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.

Перед матчем у у наставника «Шахтаря» Віктора Кумикова запитали, чи збираються гравці і тренери команди знову принести в жертву барана. Кумиков відповів: «Можливо, так». На питання, де казахи збираються взяти вівцю, тренер заявив, що в Шотландії їх багато, тому труднощів з цим не виникне.

Матч-відповідь пройде ввечері 28 серпня в Глазго. Якщо гра завершиться з вигідним для карагандинців рахунком, то «Шахтар» стане першою командою з Казахстану, яка пробилася у груповий турнір Ліги чемпіонів.