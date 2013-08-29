Росія відправляє до берегів Сирії ракетні крейсери «Москва» і «Варяг»

14:37, 29 серпня 2013
Світ
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У зв'язку із загостренням ситуації навколо Сирії угруповання ВМФ Росії в Східному Середземномор'ї поповниться кількома бойовими кораблями.

Крейсер ”Москва” відправлять до берегів Сирії, фото flot.sevastopol.info

«Відома ситуація, що склалася зараз в Східному Середземномор'ї , вимагає від нас окремих коректив у складі угрупування ВМФ» , - заявило джерело в російському Генштабі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Інтерфакс . 

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При цьому високопоставлений представник головного командування ВМФ Росії заявив РИА Новости, що оновлення угрупування в Середземному морі є плановим і не пов'язане з ситуацією в Сирії.

Угруповання поповниться великим протичовновим кораблем Північного флоту, а трохи пізніше до нього приєднається ракетний крейсер Чорноморського флоту «Москва», який зараз знаходиться в Північній Атлантиці і готується до переходу в бік Гібралтарської протоки. Восени до складу угруповання повинен увійти ракетний крейсер Тихоокеанського флоту «Варяг», який змінить великий протичовновий корабель «Віце-адмірал Пантелєєв».

27 серпня представник ВМФ Росії заявляв , що склад постійного оперативного з'єднання в Середземному морі поки нарощувати не планується. При цьому він сказав , що з'єднання «хоч і не отримувало вказівки з будь-ким воювати, готове до будь-яких дій із захисту російських національних інтересів в регіоні».

Наприкінці серпня 2013 США , а також ряд європейських країн висловили готовність почати обмежену військову операцію проти режиму Башара Асада в Сирії. Приводом для цього послужила хімічна атака 21 серпня в передмісті Дамаска Гуті, жертвами якої стали понад півтори тисячі осіб.

США та їхні союзники вважають, що за атакою стояла сирійська влада, хоча доказів цьому поки не наводиться. У регіоні також працюють експерти ООН, які повинні зробити висновок щодо причетності до атаки прихильників Асада або повстанців. Росія виступає проти військової операції, наполягаючи на відсутності доказів винності Асада.

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