США нарощують військову присутність на Близькому Сході

США можуть почати військову операцію в Сирії будь-якої миті, якщо надійде відповідний наказ з Білого Дому. За словами глави Пентагону, зараз міністерство оборони аналізує всі фактори і наслідки такого кроку, повідомляють Вести.ру.

"Президент Обама попросив Міністерство оборони підготувати варіанти на всі випадки, - розповів міністр оборони США Чак Хейгел. - Ми зробили це і готові до будь-якого розвитку подій. Зараз йде оцінка ситуації. Досліджуються дані розвідки. Також аналізується можливі дії з точки зору міжнародного права і міжнародної підтримки ".

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Про які конкретні дії йдеться, голова Пентагону говорити не став. Так, раніше заступник прес-секретаря Білого дому повідомив, що Вашингтон не збирається спрямовувати до Сирії наземні війська - це не відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

Однак Пентагон нарощує свою присутність у районі Сирії. Відомо, що есмінець "Махан", у якого закінчився термін чергування, не повернеться на базу, а залишиться в регіоні. На Близький Схід також вирушили авіаносець "Гаррі Трумен" у супроводі двох ракетних крейсерів і двох есмінців. Також у регіоні вже перебуває одна американська авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем "Німіц".

Тим часом, згідно з опитуванням агентства Reuters, 60% американців виступають проти військового втручання в сирійський конфлікт.