ЗМІ: Великобританія заявила, що може вдарити по Сирії і без схвалення ООН

У четвер в Лондоні проходить позачергове засідання британської Палати громад, в ході якого депутати обговорять пропозиції уряду щодо можливої ​​участі Великобританії у військовій операції проти Сирії у зв'язку з передбачуваним використанням владою цієї країни хімзброї.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що опозиційна Лейбористська партія може заблокувати рішення парламенту, якщо в проект не буде включено умову про надання неспростовних доказів застосування хімзброї урядовими військами Сирії, повідомляє РІА Новости.

Ситуація в Сирії перейшла в "критичну" фазу 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Опозиція заявила про загибель 1,3 тисячі осіб, та кількох тисячах постраждалих. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та відкрито заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.