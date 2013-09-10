Екстрена зустріч РБ ООН по Сирії скасована - голова ради
22:18, 10 вересня 2013Світ
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Консультації в РБ ООН по Сирії у вівторок не відбудуться, оголосив голова ради, постпред Австралії при всесвітній організації Гарі Куінлан.
Зустріч РБ ООН по Сирії скасували
"Слідом за відкликанням прохання про консультації зустріч Ради Безпеки, запланована на 16.00 (23.00 за київським часом) не відбудеться", - написав він у Twitter.
На тему: Росія скликає екстрені консультації щодо Сирії в РБ ООН - джерело
Про це повідомляє РІА "Новости".
Раніше джерело РІА «Новости» в штаб-квартирі ООН повідомило, що пропозиція скликати екстрені консультації щодо Сирії у вівторок була запропонована Росією.
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