Екстрена зустріч РБ ООН по Сирії скасована - голова ради

"Слідом за відкликанням прохання про консультації зустріч Ради Безпеки, запланована на 16.00 (23.00 за київським часом) не відбудеться", - написав він у Twitter.

На тему: Росія скликає екстрені консультації щодо Сирії в РБ ООН - джерело

Про це повідомляє РІА "Новости".

Раніше джерело РІА «Новости» в штаб-квартирі ООН повідомило, що пропозиція скликати екстрені консультації щодо Сирії у вівторок була запропонована Росією.