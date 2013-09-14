ООН має сумніви щодо того, що Сирія відмовиться від хімзброї

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у суботу розділив сумніви ряду західних країн у тому, що президент Сирії Башар Асад виконає умови міжнародної домовленості про передачу сирійської хімзброї під міжнародний контроль.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

На цьому тижні Росія запропонувала передати хімзброю в Сирії під міжнародний контроль - цю пропозицію підтримала сирійська влада, а в опозиції назвали ініціативу неприйнятною. Потім Дамаск озвучив намір приєднатися до Конвенції по забороні хімзброї.

"Президент Асад начебто позитивно поставився до цієї пропозиції (РФ). Це позитивний момент, але в той же час я відчуваю, що у міжнародного співтовариства є відчуття скептицизму. Я теж його поділяю", - цитує агентство слова Пан Гі Муна, сказані ним в інтерв'ю телеканалу France 24.

За словами генсека, зараз "важливо, щоб сирійська влада продемонструвала щирість своїх заявлених зобов'язань, щоб довести що вона і президент Асад чесні".

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Росія і США обговорюють на двосторонньому рівні та в ООН запропоновану Росією можливість передачі сирійської хімічної зброї під міжнародний контроль. США продовжують загрожувати Сирії застосуванням військової сили за передбачувану хімічну атаку під Дамаском, але президент Барак Обама призупинив підготовку до операції в очікуванні результату дискусії з Росією.