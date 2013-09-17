Грузію обурило визнання Абхазії і Південної Осетії на Олімпіаді в Сочі

Претензії у зв'язку з цим, як передає Georgia Times, у грузинської сторони є як до Національного олімпійського комітету Росії, так і до Європейського мовного союзу. «З нашого боку послідує відповідна реакція, - заявив віце-президент НОК Грузії Елгуджа Берішвілі. - Абхазія і Південна Осетія не визнані ООН та 99 відсотками країн світу і, природно, Міжнародним олімпійським комітетом, і їхня участь в будь-якій програмі Олімпійських ігор в будь-якій формі в якості незалежних держав виключена», повідомляє Lenta.ru.

МЗС республіки, як передає «Тренд», у зв'язку з цим готує ноту протесту. Кому конкретно вона буде адресована, не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, Південна Осетія і Абхазія були визнані Грузією "окупованими територіями" у відповідь на визнання Росією незалежності цих країн після війни 2008 року.

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За чинним законом, відвідування цих територій, які Грузія як і раніше вважає своїми регіонами, без дозволу Тбілісі є порушенням закону і карається великим грошовим штрафом (від 1,2 тисячі доларів) або тюремним ув'язненням на строк до чотирьох років.