Японці побудували надувний концертний зал (фото)

Гігантська споруда з напівпрозорого матеріалу можна надути за дві години. Всередині поміщається сцена і зал для глядачів на 500 осіб. Сидіння виконані з дерев кедра, пошкоджених цунамі, від якого регіон Тохоку постраждав в 2011 році, повідомляє Лента.ру.

На тему: Діти з префектури Фукусіма страждають на рак щитовидної залози

Авторами проекту є архітектори Аніш Капур і Арата Ісодзакі.

Передбачається, що концертний зал буде переміщатися по всьому регіону, в ньому будуть проводитися різні концерти. Першим заходом стане музичний фестиваль Ark Nova в Мацусима на підтримку постраждалого від цунамі регіону.

Вперше концертний зал відкриється для публіки 14 жовтня цього року.

Нагадаємо, землетрус магнітудою в 9 балів, що викликав цунамі, стався в Японії 11 березня 2011 року, воно визнане найсильнішим за силою в історії країни. Епіцентр знаходився в тихому океані, на схід від острова Хонсю.